Milano 10:16
41.493 -2,08%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:16
9.286 -1,59%
Francoforte 10:16
23.757 -2,12%

Deutsche Bank scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che tratta in perdita del 5,61% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,34 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,3. L'equilibrata forza rialzista della banca d'affari tedesca è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
