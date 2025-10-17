Deutsche Bank scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la prima banca tedesca come assets
, che tratta in perdita del 5,61% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,34 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,3. L'equilibrata forza rialzista della banca d'affari tedesca
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)