Francoforte: Deutsche Bank, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente la prima banca tedesca come assets, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,24%.

Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca d'affari tedesca, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 27,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 27,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27,14.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
