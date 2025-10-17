Evotec scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Evotec
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evotec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,69%, rispetto a -5,01% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Evotec
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,771 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,461. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,081.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)