Milano 14:57
41.868 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:57
9.352 -0,89%
Francoforte 14:56
23.899 -1,54%

Evotec scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Evotec, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,69%, rispetto a -5,01% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Evotec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,771 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,461. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,081.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
