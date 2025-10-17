Francoforte: rosso per Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, che presenta una flessione del 2,90%.
La tendenza ad una settimana di Siemens Energy
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 102,8 Euro. Primo supporto visto a 101,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 100,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)