Milano 10:18
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:18
9.281 -1,65%
Francoforte 10:18
23.731 -2,23%

Francoforte: rosso per Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Siemens Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,90%.

La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 102,8 Euro. Primo supporto visto a 101,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 100,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```