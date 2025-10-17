Milano 14:59
41.873 -1,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:59
9.345 -0,97%
Francoforte 14:58
23.885 -1,59%

Francoforte: violenta contrazione per Siemens Energy
Pressione sul leader delle energie rinnovabili, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,42%.
