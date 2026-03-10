Milano 13:40
44.913 +2,02%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:40
10.388 +1,35%
Francoforte 13:40
23.860 +1,92%

Francoforte: senza freni Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Siemens Energy
Rialzo per il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,75%.
Condividi
```