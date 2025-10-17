Londra: calo per Antofagasta

compagnia mineraria

Antofagasta

FTSE 100

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,73%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,34 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)