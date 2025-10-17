Milano 14:59
41.873 -1,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:59
9.345 -0,97%
Francoforte 14:58
23.885 -1,59%

Londra: calo per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: calo per Antofagasta
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 3,73%.

L'andamento di Antofagasta nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,34 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```