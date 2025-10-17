Londra: calo per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria
, che presenta una flessione del 3,73%.
L'andamento di Antofagasta
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,34 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)