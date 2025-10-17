Milano 10:20
41.446 -2,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:20
9.277 -1,69%
Francoforte 10:20
23.734 -2,22%

Londra: risultato positivo per Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Pearson
Scambia in profit la società internazionale di formazione, che lievita del 2,10%.
Condividi
```