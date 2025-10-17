Londra: seduta difficile per Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra
, che passa di mano in perdita del 4,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Standard Chartered
evidenzia un declino dei corsi verso area 13,48 sterline con prima area di resistenza vista a 13,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)