Milano 10:20
41.446 -2,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:20
9.277 -1,69%
Francoforte 10:20
23.734 -2,22%

Londra: seduta difficile per Standard Chartered

Migliori e peggiori
Londra: seduta difficile per Standard Chartered
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano in perdita del 4,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Standard Chartered evidenzia un declino dei corsi verso area 13,48 sterline con prima area di resistenza vista a 13,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```