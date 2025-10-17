Milano 15:00
Londra: si concentrano le vendite su Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, con una flessione del 3,11%.

Lo scenario su base settimanale di Scottish Mortgage Investment Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Scottish Mortgage Investment Trust è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,04 sterline e supporto a 10,81. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 11,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
