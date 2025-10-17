Londra: si concentrano le vendite su Scottish Mortgage Investment Trust

ssocietà di investimento in azioni di società quotate

Scottish Mortgage Investment Trust

FTSE 100

Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,11%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,04 sterline e supporto a 10,81. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 11,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)