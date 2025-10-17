Londra: si concentrano le vendite su Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la ssocietà di investimento in azioni di società quotate
, con una flessione del 3,11%.
Lo scenario su base settimanale di Scottish Mortgage Investment Trust
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Scottish Mortgage Investment Trust
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,04 sterline e supporto a 10,81. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 11,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)