Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa
, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Reckitt Benckiser Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,09 sterline con tetto rappresentato dall'area 56,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)