Milano 12:56
44.082 -1,18%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:56
10.345 -0,66%
Francoforte 12:56
23.558 -1,08%

Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Reckitt Benckiser Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,09 sterline con tetto rappresentato dall'area 56,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,55.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
