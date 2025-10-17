Madrid: performance negativa per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,35%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 71,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 70,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)