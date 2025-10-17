Milano 10:21
Madrid: performance negativa per ACS

Madrid: performance negativa per ACS
(Teleborsa) - Rosso per Actividades de Construccion y Servicios, che sta segnando un calo del 2,35%.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Le implicazioni di breve periodo della società di costruzioni spagnola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 71,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 70,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,37.

