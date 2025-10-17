Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:01
24.832 +0,71%
Dow Jones 21:01
46.268 +0,69%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: andamento negativo per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che presenta una flessione del 2,31%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 537,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 523,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 552.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
