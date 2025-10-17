Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:02
24.845 +0,76%
Dow Jones 21:02
46.283 +0,72%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: calo per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano con un calo del 2,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Energy rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Constellation Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 399,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 380,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 418,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
