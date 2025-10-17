Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Cintas Corporation
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che avanza bene del 2,15%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di breve periodo di Cintas Corporation evidenzia un declino dei corsi verso area 185,8 USD con prima area di resistenza vista a 189,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 183,4.

