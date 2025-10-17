New York: scambi al rialzo per General Motors

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda statunitense che produce autoveicoli
, con una variazione percentuale del 2,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso General Motors
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di General Motors
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 59,32 USD, mentre i supporti sono stimati a 57,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 60,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)