New York: scambi al rialzo per General Motors

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda statunitense che produce autoveicoli, con una variazione percentuale del 2,67%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso General Motors rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di General Motors rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 59,32 USD, mentre i supporti sono stimati a 57,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 60,66.

