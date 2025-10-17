Milano 10:22
41.453 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:22
9.278 -1,67%
Francoforte 10:21
23.745 -2,17%

Parigi: giornata depressa per Credit Agricole

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Credit Agricole
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese, che mostra un decremento del 2,45%.

L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,39. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```