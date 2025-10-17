Parigi: giornata depressa per Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese
, che mostra un decremento del 2,45%.
L'andamento di Credit Agricole
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,39. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)