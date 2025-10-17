Milano 10:23
41.451 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:23
9.280 -1,65%
Francoforte 10:22
23.749 -2,15%

Parigi: rosso per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il microchip-maker italo-francese, che presenta una flessione del 2,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di semiconduttori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
