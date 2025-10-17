Parigi: rosso per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso per il microchip-maker italo-francese
, che presenta una flessione del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, il produttore di semiconduttori
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)