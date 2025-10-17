Milano 15:02
41.866 -1,20%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:02
9.343 -0,99%
Francoforte 15:02
23.892 -1,57%

Pesante sul mercato di Londra Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Londra Standard Chartered
Retrocede molto il gruppo bancario con sede a Londra, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,24%.
Condividi
```