Milano 10:24
41.450 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:24
9.282 -1,63%
Francoforte 10:23
23.755 -2,13%

Piazza Affari: Avio in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: Avio in forte discesa
Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in perdita del 6,47%.
Condividi
```