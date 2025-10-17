Piazza Affari: giornata depressa per Unicredit

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'istituto di credito
, in flessione del 3,32% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo della banca di Piazza Gae Aulenti
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61,5 Euro. Supporto stimato a 60,96. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 62,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)