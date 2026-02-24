Piazza Affari: rosso per Unicredit

istituto di credito

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,20%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)