Milano 14:16
46.544 -0,33%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:16
10.682 -0,02%
Francoforte 14:16
24.960 -0,13%

Piazza Affari: rosso per Unicredit

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di credito, che sta segnando un calo del 2,20%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
