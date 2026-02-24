Piazza Affari: rosso per Unicredit

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di credito
, che sta segnando un calo del 2,20%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)