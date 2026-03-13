Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' istituto di credito , che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Unicredit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della banca di Piazza Gae Aulenti evidenzia un declino dei corsi verso area 62,97 Euro con prima area di resistenza vista a 64,06. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 62,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```