Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:01
24.638 -0,02%
Dow Jones 20:01
47.130 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: calo per Unicredit

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Unicredit
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'istituto di credito, in flessione del 3,66% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Unicredit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64,15. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```