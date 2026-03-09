Piazza Affari: calo per Unicredit

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'istituto di credito
, in flessione del 3,66% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Unicredit
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64,15. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)