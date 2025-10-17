Milano 10:24
41.450 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:24
9.282 -1,63%
Francoforte 10:23
23.755 -2,13%

Piazza Affari: giornata depressa per WIIT

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per WIIT
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di WIIT rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di WIIT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,39. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```