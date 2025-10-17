Piazza Affari: performance negativa per Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,31%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,364 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,406. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,348.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)