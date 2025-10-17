Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con una flessione del 2,31%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Webuild
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Webuild
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,364 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,406. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,348.
