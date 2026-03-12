Milano 10:04
Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Webuild
(Teleborsa) - Sottotono la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che passa di mano con un calo del 2,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Webuild segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,863 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,959. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,823.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
