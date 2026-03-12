Piazza Affari: andamento negativo per Webuild

(Teleborsa) - Sottotono la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che passa di mano con un calo del 2,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Webuild
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,863 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,959. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,823.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)