Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,03. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)