Milano 10:25
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:25
9.283 -1,62%
Francoforte 10:24
23.752 -2,14%

Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Le implicazioni di breve periodo di Alerion Clean Power sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,03. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```