Alerion, Central Bank of Ireland approva prospetto informativo delle obbligazioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha reso noto che larelativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dellerivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032". Inoltre, Borsa Italiana ha ammesso le obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana.La società ha richiesto alla Central Bank of Ireland di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo - unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile ai fini della- alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell'offerta al pubblico delle obbligazioni in Italia. Non appena la procedura di passporting verrà completata, il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico.