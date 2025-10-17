Piazza Affari: scambi negativi per Azimut

società di servizi finanziari

Azimut

FTSE MIB

società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,94%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 32,1 Euro e supporto a 31,47. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 32,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)