Milano 12:43
41.533 -1,99%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:43
9.323 -1,20%
Francoforte 12:43
23.770 -2,07%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Generali

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario, che presenta una flessione del 2,54%.

L'andamento di Banca Generali nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della banca triestina segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,72 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45,46.

