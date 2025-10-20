Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

Giornata difficile per l'Hang Seng Index, che ha terminato in ribasso a 25.247,1.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.025,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.689,4. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.804,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)