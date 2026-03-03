Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
In ribasso l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.824,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.530,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.589,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)