Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

In ribasso l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.824,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.530,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.589,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
