Milano 13:19
42.309 +1,32%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:19
9.389 +0,37%
Francoforte 13:18
24.096 +1,11%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

In ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.201,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.136. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28.889,6.


