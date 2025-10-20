Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
In ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.201,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.136. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28.889,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)