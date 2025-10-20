Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
Allunga timidamente il passo il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,33%.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 56,84, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,08.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)