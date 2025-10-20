Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,051%

(Teleborsa) - Barclays
ha una partecipazione potenziale
del 5,501% in Avio
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Barclays Capital Securities Limited e Barclays Bank PLC.
In particolare, l'1,6%
sono diritti di voto
riferibili ad azioni
, il 3,837% sono contratti "Right to recall
" senza data di scadenza e lo 0,064% sono "Portfolio Swap
" con data di scadenza compresa tra il 26/08/2026 e il 29/04/2027.