Milano 17:35
42.392 +1,52%
Nasdaq 17:49
25.158 +1,37%
Dow Jones 17:49
46.587 +0,86%
Londra 17:35
9.404 +0,52%
Francoforte 17:35
24.259 +1,80%

Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,051%

Finanza
Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,051%
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,501% in Avio. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Barclays Capital Securities Limited e Barclays Bank PLC.

In particolare, l'1,6% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 3,837% sono contratti "Right to recall" senza data di scadenza e lo 0,064% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 26/08/2026 e il 29/04/2027.
Condividi
```