Londra: scambi in positivo per Barclays

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding bancaria inglese
, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Barclays
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Barclays
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,986 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,025. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,962.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)