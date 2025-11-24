Milano 13:38
Londra: scambi in positivo per Barclays

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding bancaria inglese, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Barclays suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,986 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,025. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,962.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
