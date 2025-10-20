Bragamoro, Passanisi: Arabia Saudita punto di riferimento per l'internazionalizzazione

(Teleborsa) - "I primi 6 mesi del 2025 sono andati abbastanza bene, in linea con le nostre aspettative
. Soprattutto, abbiamo continuato a raccogliere i frutti
rispetto a quello che è stato il processo di forte spinta all'estero, all'internazionalizzazione
, in particolare in Medio Oriente, che diventa per noi un forte elemento di espansione e un punto di riferimento per guardare anche a mercati limitrofi". Lo ha detto a Teleborsa Andrea Passanisi, presidente di Bragamoro
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Prevediamo di continuare con il trend di crescita
che abbiamo osservato nel primo semestre e di continuare così secondo quelle che sono le previsioni che abbiamo prospettato al mercato".
Guardando al Medio Oriente, Bragamoro punta in particolare all'Arabia Saudita
. Tale mercato "rappresenta per noi un grande punto di riferimento. Abbiamo già lì una branch
, pensiamo di consolidare ancora di più la nostra presenza
e utilizzare quella zona geografica come trampolino di lancio verso le zone limitrofe
. In particolare, stiamo cercando e abbiamo già avuto una serie di contatti, anche istituzionali, per espanderci verso la Malesia
, verso Singapore
e non escludiamo di iniziare le interlocuzioni anche su mercati emergenti dove le nostre soluzioni legate alle infrastrutture critiche sono particolarmente richieste", precisa il CEO.
Guardando alla crescita per linee esterne, in sede di IPO Bragamoro non ha escluso possibili acquisizioni.
"Abbiamo iniziato a guardare un po' il mercato
ed è chiaro che una crescita così forte, da un punto di vista di posizionamento sul mercato, richiede anche una contestuale fortificazione
da un punto di vista tecnico, essendo noi un'azienda che fa tecnologia".
"È chiaro che il nostro interesse si orienterà prevalentemente, da un lato, al rafforzamento tecnologico
di quelle che sono le nostre competenze
, e, dall'altro, a un supporto locale
che può agevolare il percorso di penetrazione su quel mercato
", sottolinea Passanisi, che conclude "Queste sono le nostre direttrici
. Stiamo iniziando a fare scouting
e non escludo che già a partire dal 2026
possiamo iniziare ad avviare le prime interlocuzioni
."