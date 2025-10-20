BTP Valore, collocamento sprint: ordini già sfiorano il miliardo

(Teleborsa) -, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, che sarà collocato da oggi (20 ottobre) a venerdì (24 ottobre) suldi Borsa italiana. Una emissione che: in circa un'ora di trattazione sono arrivati. Sinora gli ordini ammontano esattamente a 922.456.008 euro per 27.905 contratti, più o meno in linea con il collocamento del precedente BTP Valore, a maggio 2024, quando erano stati scambiati in un'ora e mezza 1,5 miliardi di euro.Il BTP Valore, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (clientela retail),ha una(ottobre 2032), un anno in più del suo predecessore, prevede, in base ai tassi definitivi che saranno comunicati alla chiusura del collocamento venerdì prossimo e comunque non inferiori a quelli minimi, e undel capitale investito per chi deterrà il BTP sino a scadenza. Il titolo, come di consueto, paganel tempo con unIl MEF ha annunciato venerdì scorso la serie dei tassi cedolari minimi garantiti, che l termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato alla chiusura del collocamento sul MOT ed in risposta alla domanda pervenuta, potranno essere confermati o rivisti al rialzo. Il tasso corrisposto comunicato dal MEF sarà pari, alanno ed alanno.Il BTP Valore ottobre 2032 sarà collocato, il mercato dedicato alle obbligazioni ed ai titoli di Stato, secondo il consueto orario di negoziazione giornaliero. La prenotazione dei BTP Valore è, alle ore 9, e, alle ore 17.30, salvo chiusura anticipata.Ildel titolo durante il periodo di collocamento. Il titolo sarà collocato(ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni.è pari ae non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione.Il BTP Valore potrà esseredal risparmiatore attraverso il proprio, se abilitato alle funzioni di trading online, oppurepresso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.Come per tutti i titoli di statola consuetasulle cedole trimestrali ed anche sul pagamento del premio finale extra. L'acquisto del BTP gode inoltre dell'ed è previstafino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.