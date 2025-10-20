BTP Valore, collocamento sprint: ordini già sfiorano il miliardo

(Teleborsa) - Prende il via il collocamento del BTP Valore
, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, che sarà collocato da oggi (20 ottobre) a venerdì (24 ottobre) sul mercato MOT
di Borsa italiana. Una emissione che sta da subito performando bene
: in circa un'ora di trattazione sono arrivati ordini per oltre 900 milioni di euro
. Sinora gli ordini ammontano esattamente a 922.456.008 euro per 27.905 contratti, più o meno in linea con il collocamento del precedente BTP Valore, a maggio 2024, quando erano stati scambiati in un'ora e mezza 1,5 miliardi di euro. Le caratteristiche del titolo
Il BTP Valore, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (clientela retail),ha una scadenza di 7 anni
(ottobre 2032), un anno in più del suo predecessore, prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi
, in base ai tassi definitivi che saranno comunicati alla chiusura del collocamento venerdì prossimo e comunque non inferiori a quelli minimi, e un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito per chi deterrà il BTP sino a scadenza. Il titolo, come di consueto, paga cedole crescenti
nel tempo con un meccanismo "step-up" di 3+2+2 anni
. La serie dei tassi minimi
Il MEF ha annunciato venerdì scorso la serie dei tassi cedolari minimi garantiti, che l termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato alla chiusura del collocamento sul MOT ed in risposta alla domanda pervenuta, potranno essere confermati o rivisti al rialzo. Il tasso corrisposto comunicato dal MEF sarà pari al 2,60% sino al 3° anno
, al 3,10% per il 4° e 5°
anno ed al 4,00% per il 6° e 7°
anno. I dettagli del collocamento
Il BTP Valore ottobre 2032 sarà collocato sul mercato MOT di Borsa Italiana
, il mercato dedicato alle obbligazioni ed ai titoli di Stato, secondo il consueto orario di negoziazione giornaliero. La prenotazione dei BTP Valore è iniziata oggi, 20 ottobre 2025
, alle ore 9, e si concluderà venerdì 24 ottobre 2025
, alle ore 17.30, salvo chiusura anticipata.
Il codice ISIN
del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016
. Il titolo sarà collocato alla pari
(ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo
è pari a 1.000 euro
e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione.Acquisto e tassazione
Il BTP Valore potrà essere acquistato facilmente
dal risparmiatore attraverso il proprio home banking
, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale
presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
Come per tutti i titoli di stato è prevista
la consueta tassazione agevolata al 12,5%
sulle cedole trimestrali ed anche sul pagamento del premio finale extra. L'acquisto del BTP gode inoltre dell'esenzione dalle imposte di successione
ed è prevista l’esclusione dal calcolo ISEE
fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.