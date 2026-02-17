Gruppo ICM, approvato il piano industriale 2026-2028: obiettivo 1 miliardo di produzione

(Teleborsa) - Il, tra i principali operatori italiani nel settore delle costruzioni, ha approvato il. L'obiettivo principale è superare ildientro il 2027, sostenuto da un piano di acquisizione diper 2,4 miliardi di euro nel triennio.Il piano prevede che 1,8 miliardi di euro delle nuove commesse siano generati in Italia — suddivisi tra(1,2 miliardi) ed(600 milioni) — mentre 600 milioni di euro arriveranno dall'estero. Per supportare questa crescita, il Gruppo ha stanziato 47 milioni di euro di investimenti per il, di cui 25 milioni previsti già per il 2026.Sul mercato nazionale, ICM si concentrerà sucome le infrastrutture ferroviarie e idriche (dighe), le manutenzioni e la realizzazione di ospedali e data center.Il Gruppo vicentino prevede di chiudere il 2025 con unsuperiore agli(+12% rispetto al 2024) e un EBITDA di circa 50 milioni. Attualmente, la società gestisce un portafoglio ordini di 3,3 miliardi di euro, di cui l'84% è situato in Italia e il 35% è finanziato tramite il PNRR., Presidente di Gruppo ICM, ha dichiarato: "Il PNRR ha avuto un ruolo determinante per la crescita dell’azienda, consentendoci di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia. Con il nuovo Piano industriale vogliamo però guardare oltre, avviando un percorso di sviluppo sostenibile di lungo periodo: puntiamo a riequilibrare gradualmente il backlog tra mercato domestico ed estero, con particolare attenzione ai Paesi dell’Europa centro-settentrionale, all’Africa, dove operiamo da tempo, e alla Penisola Arabica, che presenta interessanti dinamiche di sviluppo infrastrutturale. Parallelamente, stiamo investendo nel potenziamento delle competenze legate alle tecnologie per le infrastrutture di nuova generazione, con la nostra nuova società, ICM Tech, che punta già quest’anno a superare un portafoglio ordini di oltre 30 milioni di euro e un fatturato di 8 milioni".