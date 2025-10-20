Milano 13:23
Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Cina, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +1% (la previsione era +0,8%).

