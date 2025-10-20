Circle, Integrae SIM alza target price a 10,50 euro e conferma Buy

Circle

(Teleborsa) -ha incrementato a 10,50 euro per azione (da 10,00 euro) il prezzo obiettivo su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 21,8%.Gli analisti hanno ricordato che nel primo semestre 2025, Circle Group ha registrato undi, in aumento del 62,1% rispetto ai 7,27 milioni dello stesso periodo del 2024. L’è salito a 2,66 milioni (da 1,75 milioni), con una marginalità del 22,6%, mentre l’EBIT si è attestato a 1,25 milioni (1,29 milioni nel 2024), penalizzato da maggiori ammortamenti per 1,42 milioni. L’utile netto è rimasto stabile a 1,05 milioni, con una posizione finanziaria netta adjusted positiva per 2,2 milioni, in lieve calo rispetto ai 4,3 milioni di fine 2024.Alla luce dei risultati semestrali, Integrae Sim ha aggiornato le proprie stime: per l’prevede un valore della produzione di 25 milioni di euro e un EBITDA di 5,4 milioni (margine del 21,6%). Entro il 2028, i ricavi sono attesi a 34,5 milioni e l’EBITDA a 8,7 milioni, con un CAGR 2024-2028 del 24% e una marginalità in aumento al 25,2%.La valutazione, basata su DCF e multipli di mercato, assegna a Circle undi 50,2 milioni di euro, corrispondente a un target price di 10,50 euro per azione.