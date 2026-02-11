Pattern, CFO SIM alza target price: risultati preliminari 2025 confermano ripresa

(Teleborsa) - CFO SIM ha aumentato a 5,70 euro
per azione (dai precedenti 5,50 euro) il target price
su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati preliminari dell'esercizio 2025
hanno confermato la ripresa attesa nel secondo semestre, trainata da un graduale aumento dei volumi supportato dalla strategia del gruppo volta ad approfondire le relazioni con i marchi del lusso. Pattern è quindi "ben posizionata per essere tra i pochi operatori in grado di capitalizzare la dinamica positiva del settore
, supportata dalla sua solida posizione finanziaria, dal posizionamento competitivo differenziato e dai rapporti di lunga data con i clienti del lusso di fascia alta", si legge nella ricerca.