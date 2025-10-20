Coldiretti e Filiera Italia: servono tutele vere per il riso europeo, non una clausola inefficace

(Teleborsa) -chiedono una clausola di salvaguardia realmente efficace, il solonon basta e allo stesso tempo la, per dare vera trasparenza ai consumatori e tutelare i produttori di riso italiani ed europei.Preoccupanti le ultime notizie sull’evoluzione dei negoziati inerenti alla revisione delche rischia di portare ad una clausola di salvaguardia che, seppur basata sull’automatismo, potrebbe rivelarsi totalmente inefficace per la tutela del riso europeo. Infatti,, si attiverebbe solo al superamento di, una quantità assolutamente inaccettabile considerato che il massimo storico di importazione registrato nella campagna più recente non supera le 560mila tonnellate. È quanto affermano Calla luce degliin merito alla revisione del Regolamento e in vista dell’incontro tra lepromosso da Ente Nazionale Risi sotto la supervisione del Masaf.Una clausola didovrà considerare non solo l’automatismo, ma anche l’individuazione di quantità limite che consentano al meccanismo di scattare senza rischiare perturbazioni gravi di mercato, una durata congrua della stessa e, infine, una valutazione rispetto ai volumi complessivi di riso importato dai Paesi EBA. Elementi che, se non valutati nel loro insieme,e su cui nessun passo indietro potrà essere accettato dal Parlamento Europeo, da sempre a sostengo della previsione della clausola. Un’azione che vede l’impegno diretto anche del Governo italiano, in particolare del, nella creazione delle giuste alleanze per far convergere anche il posizionamento del Consiglio verso un’adeguata definizione della clausola e con i quali Coldiretti e Filiera Italia sono in costante dialogo.Come sollecitato dae finora riconosciuto dal, che ne ha sempre sostenuto l’inserimento, si tratta dellconsiderando che nell’ultima campagna commerciale si è registrata una vera e propria invasione di prodotto asiatico a dazio zero sul mercato UE, con le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar che hanno segnato une. Uno strumento la cui efficacia sarà fondamentale anche alla luce dell’accordo Mercosur e dei relativi effetti sul settore risicolo derivanti dagli elevati contingenti di importazione agevolati.In particolare, Coldiretti e Filiera Italia chiedonoche consideri(in linea con le quantità che nel 2018 hanno portato all’attivazione della clausola) e, periodo minimo necessario al mercato per la sua stabilizzazione, considerato anche che l’attuale livello dei dazi non rappresenta una vera barriera alle importazioni. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la clausola potrà considerarsi valida solo se definita su quantità molto più basse rispetto anche alla media dei 10 anni.Coldiretti e Filiera Italia sottolineano chee, pertanto,, fra dipendenti e imprenditori, impegnate lungo la Penisola in questa filiera produttiva che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy.All’applicazione della clausola automatica dovrà poivolto a tutelare non solo la filiera, ma anche i cittadini consumatori da prodotti con standard ambientali e qualitativi ben al di sotto delle produzioni europee e italiane. Basti dire che neiun potente pesticida vietato invece nell’Unione Europea e su cui, sempre grazie all’azione di Coldiretti e Filiera Italia, è stato sventato il tentativo della Commissione Ue di aumentare il limite per i residui di triciclazolo nel riso da 0,01 a 0,09 mg/kg.L’Italia – concludono Coldiretti e Filiera Italia –, con una gamma di varietà e un livello di qualità uniche al mondo con 9 risaie su 10 concentrate fra la Lombardia, Veneto e Piemonte.