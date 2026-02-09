Confetra: rinviare la tassa sui piccoli pacchi per tutelare la logistica

(Teleborsa) - ", con l’obiettivo di armonizzarla con la normativa europea ed evitare ulteriori danni ai flussi di merci in entrata in Italia". Lo dichiara ilcommentando l’ipotesi allo studio dell’esecutivo di differire l’entrata in vigore dellaProprio Confetra, nelle scorse settimane, aveva denunciato, sottolineando come l’introduzione anticipata della tassa rispetto al quadro europeo stesse già producendo risultati controproducenti, con un forte rallentamento dei flussi e un calo significativo delle spedizioni di piccoli pacchi, a discapito dell’intera filiera logistica."Come abbiamo già sottolineato - prosegue Cappa -favorendo lo spostamento dei flussi verso altri Paesi e indebolendo la competitività dei nostri operatori. L’armonizzazione con la tassazione UE prevista dal 1° luglio sarebbe una scelta di buon senso".Confetra sottolinea inoltre comeindividuando soluzioni che non compromettano la fluidità delle catene di approvvigionamento e il corretto funzionamento del commercio internazionale."La logistica è un’infrastruttura essenziale del Paese – conclude Cappa – e".