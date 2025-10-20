Milano
20-ott
0
0,00%
Nasdaq
20-ott
25.141
+1,30%
Dow Jones
20-ott
46.707
+1,12%
Londra
20-ott
9.404
+0,52%
Francoforte
20-ott
24.259
+1,80%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 02.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 ottobre 2025 - 17.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 923,29 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Health Care
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
+0,97%
Altre notizie
Eurozona: acquisti a mani basse sull'EURO STOXX Health Care
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Health Care
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto