Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media

L'Indice del settore Media europeo perde l'1,05%, continuando la seduta a 306,95 punti.
