Eventi e scadenze: settimana del 20 ottobre 2025

Lunedì 20/10/2025

Adventure

Circle

Creactives Group

Destination Italia

Ivision Tech

Lindbergh

Predict

Tradelab

Martedì 21/10/2025

3M

Coca Cola

Datrix

Distribuzione Elettrica Adriatica

Edgelab

Emma Villas

Espe

General Electric

General Motors

Lockheed Martin

Mattel

Nasdaq

Netflix

Northrop Grumman

Philip Morris International

Racing Force

Renovalo

Solid World Group

Tenax International

Texas Instruments

Unicredit

Mercoledì 22/10/2025

Alcoa

AT&T

First Bancorp

Gismondi 1754

Moody's

Saipem

Tesla Motors

Unicredit

Giovedì 23/10/2025

American Airlines

Dotstay

Ferretti

Ford Motor

Harley-Davidson

Honeywell International

Indel B

Intel

Maire

Mare Engineering Group

Saipem

Ferragamo

Seri Industrial

STMicroelectronics

Union Pacific

Venerdì 24/10/2025

Allcore

E.P.H.

ENI

Next Re

Procter & Gamble

Sanofi

Sabato 25/10/2025

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Fiera Milano Rho - 44ª edizione della fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'accoglienza. Ci saranno più di 2.000 espositori provenienti da da 58 Paesi, dei quali il 44% internazionali. Si tiene ogni due anni ed è rivolta a tutto il mondo dell'Ho.re.ca e del Food Service- Palazzo Mezzanotte, Milano - Sesta Edizione dell'equity conference promossa da TWIN e Virgilio IR dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. Parteciperanno 49 società quotate che avranno l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e di consolidare relazioni con investitori, media e stampa specializzata- Lussemburgo - Il Consiglio, presieduto dall'alta rappresentante UE Kaja Kallas, discuterà dell'aggressione russa in Ucraina con un intervento del ministro ucraino Andrii Sybiha. I ministri affronteranno anche le relazioni UE con la regione indo-pacifica, la situazione in Medio Oriente e saranno aggiornati su Sudan, Moldova e Georgia- Palazzo Castiglioni, Milano - XVI Forum nazionale, dal tema "Desiderare il futuro. L'Impresa di fare - e continuare - il futuro", con oltre 500 giovani imprenditori under 42 da tutta Italia. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Matteo Musacci- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Lussemburgo - I ministri UE dell'Energia punteranno a raggiungere un accordo sul regolamento REPowerEU per eliminare gradualmente le importazioni di gas e petrolio russi. I ministri procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sul ruolo dell'elettrificazione nella transizione dell'UE verso l'energia pulita e sulla sicurezza e resilienza energetiche in Ucraina e Moldova10:00 -- Portorož, Slovenia - L'evento, ospitato dal Primo Ministro Robert Golob, riunisce i leader del MED9 (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia) insieme a ospiti di alto livello come il Re di Giordania e la Presidente della Commissione Europea. Il summit si concentrerà sul dialogo riguardante sfide europee attuali e regionali, con particolare attenzione al potenziamento della competitività economica e alla crisi in Medio Oriente, in particolare sulle condizioni nella Striscia di Gaza. Parteciperà il ministro Tajani10:30 -- Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visiterà i padiglioni di Host 2025 a Fiera Milano - Rho. Ad accompagnarlo sarà il Vicedirettore Generale di Fiera Milano, Roberto Foresti. La visita rappresenta un'importante occasione di confronto con le istituzioni sul ruolo di Host come piattaforma di innovazione e sviluppo per l'intera filiera agroalimentare14:30 -- Camera dei Deputati - Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Brand Journalism Festival. Parteciperanno 49 società quotate che avranno l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e di consolidare relazioni con investitori, media e stampa specializzata- Lussemburgo - 18ª riunione del consiglio di cooperazione tra l'Unione europea (UE) e l'Uzbekistan. La riunione sarà presieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. La delegazione dell'Uzbekistan sarà guidata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica dell'Uzbekistan Bakhtiyor Saidov- Montecitorio - 2ª edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro, organizzati dalla Commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi della Presidente della Commissione Chiara Gribaudo e del Ministro del Lavoro Marina Calderone- Lussemburgo - I ministri punteranno ad adottare due testi di conclusioni del Consiglio: uno sulla preparazione della COP 30 sui cambiamenti climatici e uno sulla strategia europea sulla resilienza idrica. Nella stessa riunione i ministri dell'Ambiente procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sugli aspetti ambientali del patto europeo per gli oceani08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Oslo - La conferenza riunisce esperti di primo piano per esplorare come i cambiamenti climatici e la transizione energetica influenzino la macroeconomia e i mercati finanziari. Tra gli interventi, Christine Lagarde? (Presidente BCE) e Al Gore (ex Vicepresidente USA)09:30 -- Sede di FS Logistix, Roma - Apertura della tappa di FrecciaRosa a Scalo San Lorenzo. L'iniziativa, realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna e promossa in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma, offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Sarà presente, tra gli altri, Sabrina De Filippis (AD e DG di FS Logistix)10:00 -- Deloitte Auditorium, Milano - Evento di Dloitte dedicato al mondo Consumer. Ad aprire i lavori l’intervento di Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader Deloitte Central Mediterranean, che presenterà i risultati della ricerca “Brand Connection - The Age of Meaningful Brands”, realizzata su un campione di oltre 7000 consumatori in sette Paesi. Tra gli interventi, Stefania Lazzaroni (CEO di Altagamma) e Toni Belloni (Presidente di LVMH Italy & Strategic Advisor LVMH Group CEO)11:00 -- MIMIT, Via Veneto Roma - Conferenza stampa di presentazione di NSE New Space Economy 2025, settima edizione della fiera italiana di riferimento nel settore spaziale che si svolgerà a dicembre. Durante la conferenza stampa, sarà presentato il programma della manifestazione, che prevede molte novità11:30 -- Zest Hub, Roma - Presentazione dell'Osservatorio Trimestrale relativo al Q3 2025, realizzato da Growth Capital, in collaborazione con ITA, che monitora su base trimestrale l'andamento degli investimenti in VC in Italia e i principali trend dell'ecosistema italiano dell'innovazione. Il Presidente del Consiglio Europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che rappresentano l'UE, incontreranno il Presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi. L'attenzione del vertice sarà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento della partnership politica ed economica- Magna Pars, Milano - Ottava edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Richard Knubben (Leaseurope) e Stefano Firpo (DG Assonime). Il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperà in videocollegamento il 22 ottobre- Londra - Vertice internazionale che riunisce i leader dei sei Paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) insieme ai partner europei. Ha come obiettivi principali promuovere la cooperazione regionale, rafforzare la sicurezza e sostenere la crescita economica nella regione. Il Ministro Antonio Tajani prenderà parte al Vertice- Magazzini del Cotone di Genova - Il Congresso Nazionale "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l'Ordine territoriale locale della categoria. Focus su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG. Attesi oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, il presidente nazionale de Nuccio08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l'audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione09:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre10:00 -- Sede CNEL, Roma - Presentazione del Rapporto Italmercati–ISMEA 2025, dal titolo "Rigenerare il Fresco: i mercati all'ingrosso tra innovazione e sfida dei consumi", realizzato in collaborazione con il Censis, per un confronto sui nuovi scenari della filiera agroalimentare, con un focus sul ruolo dei mercati all'ingrosso nella rigenerazione del "fresco", tra sostenibilità, innovazione e cambiamento delle abitudini di consumo12:00 -- Sede Associazione Stampa Estera in Italia Palazzo Grazioli, Roma - Conferenza stampa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dedicata alla presentazione della partecipazione italiana alla prossima Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite (COP30). Verranno illustrati i contenuti strategici, gli obiettivi istituzionali e il percorso di avvicinamento del sistema Paese alla prossima COP3014:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge l'audizione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola14:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento organizzato da ASSIOM FOREX "Le prossime sfide per i mercati finanziari: accelerazione del ciclo di regolamento e nuovi paradigmi tecnologici", in collaborazione con AIAF. Tra gli interventi, Pier Mario Satta (Vice Presidente ASSIOM FOREX), Amedeo Altamura (Senior Manager, Be Shaping the Future) e Pietro Poletto (Presidente AIAF)15:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al convegno "L'importanza degli scambi istituzionali nelle relazioni bilaterali" organizzato in occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati15:00 -- Il tema principale del Vertice Sociale trilaterale sarà 'Rendere l'Europa più forte in un mondo che cambia, che funziona per lavoratori e imprese'. Il ministro del Turismo Daniela Santanché chiuderà l'evento nella seconda giornata- La 4ª edizione del Forum mette sotto ai riflettori il tema della sostenibilità nella filiera della moda. "Harmonizing Values" sarà il titolo e il tema conduttore dell'evento annuale organizzato in modo congiunto da Confindustria Moda, TEHA Group e Confindustria Veneto Est, con il sostegno di numerosi partner del settore. Parteciperanno i principali protagonisti della filiera della moda insieme a istituzioni ed esperti del settore- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Teatro Massimo, Ortigia - Evento organizzato da organizzato da Confindustria e dedicato al futuro del capitale umano come insostituibile leva di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation. All'evento parteciperanno, tra gli altri, i ministri Calderone, Valditara e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni e il delegato per Energia e Transizione Energetica, Aurelio Regina- Il vertice euro si svolgerà a Bruxelles- Fiera del Levante, Bari - Evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Il ruolo delle costruzioni tra Piano Casa e PNRR per il futuro del Paese". Ci saranno oltre 500 espositori rappresentativi di tutta la filiera- Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, competitività e duplice transizione, alloggi e migrazione. Parteciperanno anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde12:00 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alle Scuderie del Quirinale per l'inaugurazione della Mostra "Tesori dei Faraoni"12:30 -- BolognaFiere - Presentazione dell'e-book UNRAE 2025: una strada lunga 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell'automotive italiano. Interverranno, tra gli altri, Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE) e Andrea Cardinali (DG di UNRAE)14:00 -- Lancio del primo sistema di droni subacquei DEEP (soluzione integrata all'avanguardia per la sorveglianza, il monitoraggio e la protezione di infrastrutture critiche sottomarine e aree portuali) in una missione di dimostrazione che si terrà presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia (CSSN) a La Spezia. All'evento parteciperanno, tra gli altri, i ministri Calderone, Valditara e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni e il delegato per Energia e Transizione Energetica, Aurelio Regina- OGR Torino - Appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, Ci saranno ospiti istituzionali, giornalisti, startup e imprese, policy maker, istituzioni e centri di ricerca, per confrontarsi sui temi legati all'AI e l'industria. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Viceministro Valentino Valentini10:00 -- Palazzo Taverna, Roma - Evento di ANIA "The Savings and Investment Union: Achievements and Perspectives". 