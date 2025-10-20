Eventi e scadenze: settimana del 20 ottobre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 20/10/2025 Appuntamenti
: Festa del Cinema di Roma 2025
- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da giovedì 16/10/2025 a domenica 26/10/2025) HostMilano 2025
XVI Forum Giovani Imprenditori Confcommercio - Palazzo Castiglioni, Milano - XVI Forum nazionale, dal tema "Desiderare il futuro. L'Impresa di fare - e continuare - il futuro", con oltre 500 giovani imprenditori under 42 da tutta Italia. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Matteo Musacci (da lunedì 20/10/2025 a martedì 21/10/2025)
- Palazzo Mezzanotte, Milano - Sesta Edizione dell'equity conference promossa da TWIN e Virgilio IR dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. Parteciperanno 49 società quotate che avranno l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e di consolidare relazioni con investitori, media e stampa specializzata (da lunedì 20/10/2025 a martedì 21/10/2025) UE - Consiglio "Affari esteri"
- Lussemburgo - Il Consiglio, presieduto dall'alta rappresentante UE Kaja Kallas, discuterà dell'aggressione russa in Ucraina con un intervento del ministro ucraino Andrii Sybiha. I ministri affronteranno anche le relazioni UE con la regione indo-pacifica, la situazione in Medio Oriente e saranno aggiornati su Sudan, Moldova e Georgia XVI Forum Giovani Imprenditori Confcommercio
- Palazzo Castiglioni, Milano - XVI Forum nazionale, dal tema "Desiderare il futuro. L'Impresa di fare - e continuare - il futuro", con oltre 500 giovani imprenditori under 42 da tutta Italia. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Matteo Musacci (da lunedì 20/10/2025 a martedì 21/10/2025) Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia)
- Lussemburgo - I ministri UE dell'Energia punteranno a raggiungere un accordo sul regolamento REPowerEU per eliminare gradualmente le importazioni di gas e petrolio russi. I ministri procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sul ruolo dell'elettrificazione nella transizione dell'UE verso l'energia pulita e sulla sicurezza e resilienza energetiche in Ucraina e Moldova
10:00 - MED9 Leaders' Summit
- Portorož, Slovenia - L'evento, ospitato dal Primo Ministro Robert Golob, riunisce i leader del MED9 (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia) insieme a ospiti di alto livello come il Re di Giordania e la Presidente della Commissione Europea. Il summit si concentrerà sul dialogo riguardante sfide europee attuali e regionali, con particolare attenzione al potenziamento della competitività economica e alla crisi in Medio Oriente, in particolare sulle condizioni nella Striscia di Gaza. Parteciperà il ministro Tajani
10:30 - Attività di Governo - Ministro Lollobrigida a HostMilano
- Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visiterà i padiglioni di Host 2025 a Fiera Milano - Rho. Ad accompagnarlo sarà il Vicedirettore Generale di Fiera Milano, Roberto Foresti. La visita rappresenta un'importante occasione di confronto con le istituzioni sul ruolo di Host come piattaforma di innovazione e sviluppo per l'intera filiera agroalimentare
14:30 - Brand Journalism Festival & Osservatorio GenerationShip 2025
- Camera dei Deputati - Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Brand Journalism Festival. Saranno diffusi in anteprima i dati dell'Osservatorio GenerationShip 2025 di Changes Unipol, a cura di Kkienn, che fotografano le trasformazioni sociali, economiche e culturali di Gen Z e Millennials Aziende
: Adventure
- Appuntamento: Presentazione Analisti Circle
- Appuntamento: Presentazione Analisti Creactives Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti Destination Italia
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Ivision Tech
- Appuntamento: Presentazione Analisti Lindbergh
- Appuntamento: Presentazione Analisti Predict
- Appuntamento: Presentazione Analisti Tradelab
- Appuntamento: Presentazione Analisti
Martedì 21/10/2025 Appuntamenti
: Festa del Cinema di Roma 2025
Festa del Cinema di Roma 2025
HostMilano 2025
XVI Forum Giovani Imprenditori Confcommercio
Next Gems 2025
- Lussemburgo - 18ª riunione del consiglio di cooperazione tra l'Unione europea (UE) e l'Uzbekistan. La riunione sarà presieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. La delegazione dell'Uzbekistan sarà guidata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica dell'Uzbekistan Bakhtiyor Saidov Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro
- Montecitorio - 2ª edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro, organizzati dalla Commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi della Presidente della Commissione Chiara Gribaudo e del Ministro del Lavoro Marina Calderone (da martedì 21/10/2025 a giovedì 23/10/2025) UE - Consiglio "Ambiente"
- Lussemburgo - I ministri punteranno ad adottare due testi di conclusioni del Consiglio: uno sulla preparazione della COP 30 sui cambiamenti climatici e uno sulla strategia europea sulla resilienza idrica. Nella stessa riunione i ministri dell'Ambiente procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sugli aspetti ambientali del patto europeo per gli oceani
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
09:00 - Norges Bank Climate Conference
- Oslo - La conferenza riunisce esperti di primo piano per esplorare come i cambiamenti climatici e la transizione energetica influenzino la macroeconomia e i mercati finanziari. Tra gli interventi, Christine Lagarde? (Presidente BCE) e Al Gore (ex Vicepresidente USA)
09:30 - FrecciaRosa 2025 nel Lazio
- Sede di FS Logistix, Roma - Apertura della tappa di FrecciaRosa a Scalo San Lorenzo. L'iniziativa, realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna e promossa in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma, offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Sarà presente, tra gli altri, Sabrina De Filippis (AD e DG di FS Logistix)
10:00 - Deloitte - "Brand Connection"
- Deloitte Auditorium, Milano - Evento di Dloitte dedicato al mondo Consumer. Ad aprire i lavori l’intervento di Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader Deloitte Central Mediterranean, che presenterà i risultati della ricerca “Brand Connection - The Age of Meaningful Brands”, realizzata su un campione di oltre 7000 consumatori in sette Paesi. Tra gli interventi, Stefania Lazzaroni (CEO di Altagamma) e Toni Belloni (Presidente di LVMH Italy & Strategic Advisor LVMH Group CEO)
11:00 - NSE New Space Economy 2025 - Conferenza stampa MIMIT
- MIMIT, Via Veneto Roma - Conferenza stampa di presentazione di NSE New Space Economy 2025, settima edizione della fiera italiana di riferimento nel settore spaziale che si svolgerà a dicembre. Durante la conferenza stampa, sarà presentato il programma della manifestazione, che prevede molte novità
11:30 - Presentazione Osservatorio Trimestrale sugli investimenti di Venture Capital in Italia
- Zest Hub, Roma - Presentazione dell'Osservatorio Trimestrale relativo al Q3 2025, realizzato da Growth Capital, in collaborazione con ITA, che monitora su base trimestrale l'andamento degli investimenti in VC in Italia e i principali trend dell'ecosistema italiano dell'innovazione. Interverranno, tra gli altri, Francesco Cerruti (DG di Italian Tech Alliance) e Emanuele Levi (AD di CDP Venture Capital)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Frattasi
- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra Won Shik Woo
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo Aziende
: 3M
- Risultati di periodo Coca Cola
- Risultati di periodo Datrix
- Appuntamento: Presentazione Analisti Distribuzione Elettrica Adriatica
- Appuntamento: Presentazione Analisti Edgelab
- Appuntamento: Presentazione Analisti Emma Villas
- Appuntamento: Presentazione Analisti Espe
- Appuntamento: Presentazione Analisti General Electric
- Risultati di periodo General Motors
- Risultati di periodo Lockheed Martin
- Risultati di periodo Mattel
- Risultati di periodo Nasdaq
- Risultati di periodo Netflix
- Risultati di periodo Northrop Grumman
- Risultati di periodo Philip Morris International
- Risultati di periodo Racing Force
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Renovalo
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Solid World Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti Tenax International
- Appuntamento: Presentazione Analisti Texas Instruments
- Risultati di periodo Unicredit
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Mercoledì 22/10/2025 Appuntamenti
Festa del Cinema di Roma 2025
- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da giovedì 16/10/2025 a domenica 26/10/2025) Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro
Il Salone del Leasing - Lease 2025 - Magna Pars, Milano - Ottava edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Richard Knubben (Leaseurope) e Stefano Firpo (DG Assonime). Il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperà in videocollegamento il 22 ottobre (da mercoledì 22/10/2025 a giovedì 23/10/2025)
- Auditorium del Massimo, Roma - Forum organizzato da FAITA Federcamping, la Federazione nazionale delle imprese del turismo all'aria aperta, con Intesa San Paolo e Crippaconcept. Aprirà i lavori il presidente di Faita Federcamping, Alberto Granzotto. Tra i relatori, la presidente dell’ENIT Alessandra Priante. Il ministro del Turismo Daniela Santanché chiuderà l'evento nella seconda giornata (da mercoledì 22/10/2025 a giovedì 23/10/2025) Vertice UE-Egitto
- Bruxelles - Primo vertice EU-Egitto. Il Presidente del Consiglio Europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che rappresentano l'UE, incontreranno il Presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi. L'attenzione del vertice sarà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento della partnership politica ed economica Il Salone del Leasing - Lease 2025
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Magazzini del Cotone di Genova - Il Congresso Nazionale "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l'Ordine territoriale locale della categoria. Focus su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG. Attesi oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, il presidente nazionale de Nuccio (da mercoledì 22/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
- Londra - Vertice internazionale che riunisce i leader dei sei Paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) insieme ai partner europei. Ha come obiettivi principali promuovere la cooperazione regionale, rafforzare la sicurezza e sostenere la crescita economica nella regione. Il Ministro Antonio Tajani prenderà parte al Vertice Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Magazzini del Cotone di Genova - Il Congresso Nazionale "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l'Ordine territoriale locale della categoria. Focus su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG. Attesi oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, il presidente nazionale de Nuccio (da mercoledì 22/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
08:30 - Camera dei Deputati - Evasione fiscale, audizione Stanzione
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l'audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione
09:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni al Senato
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre
10:00 - Rapporto Italmercati-ISMEA 2025
- Sede CNEL, Roma - Presentazione del Rapporto Italmercati–ISMEA 2025, dal titolo "Rigenerare il Fresco: i mercati all'ingrosso tra innovazione e sfida dei consumi", realizzato in collaborazione con il Censis, per un confronto sui nuovi scenari della filiera agroalimentare, con un focus sul ruolo dei mercati all'ingrosso nella rigenerazione del "fresco", tra sostenibilità, innovazione e cambiamento delle abitudini di consumo
12:00 - Conferenza stampa sulla partecipazione italiana alla COP30
- Sede Associazione Stampa Estera in Italia Palazzo Grazioli, Roma - Conferenza stampa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dedicata alla presentazione della partecipazione italiana alla prossima Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite (COP30). Verranno illustrati i contenuti strategici, gli obiettivi istituzionali e il percorso di avvicinamento del sistema Paese alla prossima COP30
14:00 - Camera dei Deputati - Disabilità minori, audizione ministro Locatelli
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge l'audizione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola
14:00 - ASSIOM FOREX - Fall Conference 2025 - Macro Trends in Financial Markets
- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento organizzato da ASSIOM FOREX "Le prossime sfide per i mercati finanziari: accelerazione del ciclo di regolamento e nuovi paradigmi tecnologici", in collaborazione con AIAF. Tra gli interventi, Pier Mario Satta (Vice Presidente ASSIOM FOREX), Amedeo Altamura (Senior Manager, Be Shaping the Future) e Pietro Poletto (Presidente AIAF)
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al convegno "L'importanza degli scambi istituzionali nelle relazioni bilaterali" organizzato in occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti
- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati
15:00 - UE - Vertice sociale trilaterale
- Il tema principale del Vertice Sociale trilaterale sarà 'Rendere l'Europa più forte in un mondo che cambia, che funziona per lavoratori e imprese'. I partecipanti discuteranno i seguenti argomenti: Un'Unione più forte economicamente e politicamente; Investire in produttività, abitazioni accessibili e lavoro di qualità
16:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni alla Camera dei Deputati
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre Borsa
: India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Aziende
: Alcoa
- Risultati di periodo AT&T
- Risultati di periodo First Bancorp
- Risultati di periodo Gismondi 1754
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Moody's
- Risultati di periodo Saipem
- CDA: Risultati consolidati al 30 settembre 2025. Comunicato stampa. Tesla Motors
- Risultati di periodo Unicredit
- Appuntamento: Presentazione Analisti
Giovedì 23/10/2025 Appuntamenti
Festa del Cinema di Roma 2025
Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro
Il Salone del Leasing - Lease 2025
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
2° Forum Open Air (turismo campeggi e villaggi turistici)
- Auditorium del Massimo, Roma - Forum organizzato da FAITA Federcamping, la Federazione nazionale delle imprese del turismo all'aria aperta, con Intesa San Paolo e Crippaconcept. Aprirà i lavori il presidente di Faita Federcamping, Alberto Granzotto. Tra i relatori, la presidente dell’ENIT Alessandra Priante. Il ministro del Turismo Daniela Santanché chiuderà l'evento nella seconda giornata (da mercoledì 22/10/2025 a giovedì 23/10/2025) Venice Sustainable Fashion Forum
- La 4ª edizione del Forum mette sotto ai riflettori il tema della sostenibilità nella filiera della moda. "Harmonizing Values" sarà il titolo e il tema conduttore dell'evento annuale organizzato in modo congiunto da Confindustria Moda, TEHA Group e Confindustria Veneto Est, con il sostegno di numerosi partner del settore. Parteciperanno i principali protagonisti della filiera della moda insieme a istituzioni ed esperti del settore (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025) Festival della Scienza di Genova
- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025) Education & Open Innovation Forum
- Teatro Massimo, Ortigia - Evento organizzato da organizzato da Confindustria e dedicato al futuro del capitale umano come insostituibile leva di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation. All'evento parteciperanno, tra gli altri, i ministri Calderone, Valditara e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni e il delegato per Energia e Transizione Energetica, Aurelio Regina (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025) Vertice euro
- Il vertice euro si svolgerà a Bruxelles SAIE - La Fiera delle Costruzioni
- Fiera del Levante, Bari - Evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Il ruolo delle costruzioni tra Piano Casa e PNRR per il futuro del Paese". Ci saranno oltre 500 espositori rappresentativi di tutta la filiera (da giovedì 23/10/2025 a sabato 25/10/2025) Consiglio europeo
- Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, competitività e duplice transizione, alloggi e migrazione. Parteciperanno anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alle Scuderie del Quirinale per l'inaugurazione della Mostra "Tesori dei Faraoni"
12:30 - Presentazione E-book UNRAE 75 anni - Salone Auto e Moto d'Epoca 2025
- BolognaFiere - Presentazione dell'e-book UNRAE 2025: una strada lunga 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell'automotive italiano. Interverranno, tra gli altri, Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE) e Andrea Cardinali (DG di UNRAE)
14:00 - Fincantieri - Missione DEEP
- Lancio del primo sistema di droni subacquei DEEP (soluzione integrata all'avanguardia per la sorveglianza, il monitoraggio e la protezione di infrastrutture critiche sottomarine e aree portuali) in una missione di dimostrazione che si terrà presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia (CSSN) a La Spezia. Interverranno Pierroberto Folgiero, AD e DG di Fincantieri, e Gabriele Maria Cafaro, EVP Underwater di Fincantieri Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: American Airlines
- Risultati di periodo Dotstay
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Ferretti
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Ford Motor
- Risultati di periodo Harley-Davidson
- Risultati di periodo Honeywell International
- Risultati di periodo Indel B
- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 30 Settembre 2025 Intel
- Risultati di periodo Maire
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 Mare Engineering Group
- CDA: Semestrale e Guidance 2025 Saipem
- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Ferragamo
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Seri Industrial
- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive STMicroelectronics
- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori alle ore 9:30 per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 e le previsioni attuali sul business - CDA: Risultati Finanziari Q3 2025 Union Pacific
- Risultati di periodo
Venerdì 24/10/2025 Appuntamenti
Festa del Cinema di Roma 2025
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
SAIE - La Fiera delle Costruzioni
Consiglio europeo
Festival della Scienza di Genova
Venice Sustainable Fashion Forum
Education & Open Innovation Forum
Open Innovation Summit 2025 - "AI e industria, quale sarà il futuro?" - OGR Torino - Appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, Ci saranno ospiti istituzionali, giornalisti, startup e imprese, policy maker, istituzioni e centri di ricerca, per confrontarsi sui temi legati all'AI e l'industria. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Viceministro Valentino Valentini (da venerdì 24/10/2025 a sabato 25/10/2025)
- OGR Torino - Appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, Ci saranno ospiti istituzionali, giornalisti, startup e imprese, policy maker, istituzioni e centri di ricerca, per confrontarsi sui temi legati all'AI e l'industria. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Viceministro Valentino Valentini (da venerdì 24/10/2025 a sabato 25/10/2025)
10:00 - ANIA - Evento "SIU"
- Palazzo Taverna, Roma - Evento di ANIA "The Savings and Investment Union: Achievements and Perspectives". Interverranno, oltre a Giovanni Liverani (Presidente ANIA), esponenti della Commissione europea, del Governo, delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni, rappresentanti del settore ed esperti
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica e Presidente della Camera
- Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipano alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025 Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Allcore
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive E.P.H.
- CDA: Relazione Semestrale ENI
- Appuntamento: Conference call - CDA: Risultati del terzo trimestre 2025 Next Re
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Procter & Gamble
- Risultati di periodo Sanofi
- Risultati di periodo
Sabato 25/10/2025 Appuntamenti
Festa del Cinema di Roma 2025
Festival della Scienza di Genova
SAIE - La Fiera delle Costruzioni
Open Innovation Summit 2025 - "AI e industria, quale sarà il futuro?"
