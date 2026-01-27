Eventi e scadenze del 27 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Martedì 27/01/2026 Appuntamenti
: FOMC
- Inizia la riunione di politica monetaria Attività di Governo - Ministro Urso a Bruxelles
- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà in missione a Bruxelles Attività istituzionali - Presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti
- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti (da martedì 27/01/2026 a giovedì 29/01/2026) 16º Vertice UE-India
- Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al 16º vertice UE-India, che si terrà a New Delhi. Il vertice sarà ospitato dal primo ministro indiano Narendra Modi. Il vertice offrirà l'opportunità di consolidare il partenariato strategico UE-India e di rafforzare ulteriormente la collaborazione in settori strategici chiave quali commercio, sicurezza e difesa, transizione pulita e cooperazione interpersonale
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre
09:30 - ASSOCOSTIERI - "La logistica energetica tra sostenibilità e realismo"
- Camera dei Deputati - Durante l'evento saranno presentati gli studi realizzati da Nomisma Energia in collaborazione con ASSOCOSTIERI sul ruolo del bunkeraggio marittimo in Italia e sul contributo dei combustibili liquidi e del GPL nella transizione energetica al 2050. Interverranno il Presidente di ASSOCOSTIERI, Elio Ruggeri e il DG, Dario Soria, oltre a rappresentanti delle istituzioni e delle Autorità marittime, tra cui il Vice Ministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, con un videomessaggio
09:30 - Osservatorio Agenda Digitale PoliMI "Italia digitale: il nuovo mondo"
- Aula de Carli, campus Bovisa, Milano - Evento "Italia digitale: il nuovo mondo". La presentazione dei risultati della Ricerca 2025 è seguita dalla consegna dei "Premi Agenda Digitale" alle PA che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico, a cura dei ricercatori dell' Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano
10:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini
- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà a Naz Sciavez per la riapertura della linea ferroviaria Fortezza-Brunico
11:00 - Celebrazione "Giorno della Memoria"
- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla Celebrazione del "Giorno della Memoria". Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
11:30 - Deloitte - Osservatorio Why Italia - Il Bello e Il Buono, 5 paradigmi per il futuro
- Camera dei Deputati - Presentazione dei risultati dell'analisi di Deloitte sull'andamento del sistema produttivo italiano dal 2018 ad oggi, realizzata sul percorso di oltre 45 mila imprese dal 2018 al 2024, con considerazioni sul 2025 e proiezioni 2026. Interverranno il Vice-Presidente della Camera, Fabio Rampelli, il Ministro Francesco Lollobrigida, il Vice Ministro Maurizio Leo, l'AD di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei e l'AD di Deloitte & Touche SpA, Valeria Brambilla
13:00 - G7 - Finanze
- La riunione dei ministri delle Finanze del G7 si svolge in modalità virtuale. Partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
13:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Di Foggia
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratrice delegata e direttrice generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
17:00 - BCE - Christine Lagarde, Giornata internazionale della memoria
- Discorso di benvenuto e commemorativo di Christine Lagarde all'evento annuale in occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto (IHRD) a Francoforte Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
: Boeing
- Risultati di periodo Christian Dior
- Risultati di periodo Destination Italia
- CDA: Preconsuntivo Bilancio General Motors
- Risultati di periodo Invesco Ltd
- Risultati di periodo Logitech International
- Risultati di periodo: Q3 2026 LVMH
- Appuntamento: Presentazione dei risultati 2025 del Gruppo alle h 18.00 - Risultati di periodo: FY 2025 Northrop Grumman
- Risultati di periodo Ferragamo
- CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2025 Sysco
- Risultati di periodo Texas Instruments
- Risultati di periodo Union Pacific
