Milano 9:50
45.800 +0,33%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:50
10.187 +0,03%
25.268 -0,07%

Borse in cauto rialzo, Piazza Affari inclusa

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Avvio all'insegna della cautela per le principali borse europee, dove si registra un lieve aumento per il FTSE MIB, mentre sembra allentarsi la tensione tra USA e Iran. Sul fronte macroeconomico, sono attese in Europa indicazioni sull’inflazione in Spagna e Francia, mentre gli ultimi dati americani hanno confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, non prima di metà anno.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,03 dollari per barile, con un ribasso del 3,22%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%.

Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un -0,02%; Parigi è stabile, riportando un moderato +0,03%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 48.614 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,98%), STMicroelectronics (+1,70%), Telecom Italia (+1,62%) e Unicredit (+1,20%) che ha smentito le voci su MPS definendole "ingiustificate e speculative".

Dal lato dei ribassi, ENI che continua la seduta con -1,93%.

Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,79%.

Sottotono Saipem che mostra una limatura dello 0,70%.

Deludente Terna, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,25%), Intercos (+1,46%), Ferragamo (+1,34%) e WIIT (+1,11%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank, che prosegue le contrattazioni a -5,98%.

Spicca la prestazione negativa di Ferretti, che scende dell'1,90%.
