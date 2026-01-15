Borse in cauto rialzo, Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) - Avvio all'insegna della cautela per le principali borse europee
, dove si registra un lieve aumento per il FTSE MIB
, mentre sembra allentarsi la tensione tra USA e Iran. Sul fronte macroeconomico, sono attese in Europa indicazioni sull’inflazione in Spagna e Francia, mentre gli ultimi dati americani hanno confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, non prima di metà anno.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,03 dollari per barile, con un ribasso del 3,22%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,02%; Parigi
è stabile, riportando un moderato +0,03%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.614 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,98%), STMicroelectronics
(+1,70%), Telecom Italia
(+1,62%) e Unicredit
(+1,20%) che ha smentito le voci su MPS
definendole "ingiustificate e speculative".
Dal lato dei ribassi, ENI
che continua la seduta con -1,93%.
Contrazione moderata per Leonardo
, che soffre un calo dello 0,79%.
Sottotono Saipem
che mostra una limatura dello 0,70%.
Deludente Terna
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,25%), Intercos
(+1,46%), Ferragamo
(+1,34%) e WIIT
(+1,11%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -5,98%.
Spicca la prestazione negativa di Ferretti
, che scende dell'1,90%.